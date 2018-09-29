УФСИН показало, как выглядит голодающий более четырех месяцев режиссер Сенцов

Украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает уже 139 дней, прошёл обследование и будет лечиться по скорректированной программе, сообщило Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу, где он отбывает наказание в колонии в Лабытнанги. В подкрепление своих слов ведомство опубликовало его фотографию.

При этом сам Сенцов, который держит голодовку с 14 мая 2018 года и требует отпустить украинцев, удерживаемых в РФ, уже успел написать завещание на свое творчество и даже стать почетным гражданином Парижа.