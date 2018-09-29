Порошенко отказался возвращать России долг в 3 млрд долларов

Президент Украины Петр Порошенко назвал требование Российской Федерации вернуть 3 млрд долларов несправедливым, потому что эти деньги вывез из страны его предшественник Виктор Янукович. Об этом 29 сентября сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

По словам Порошенко, Янукович вывез деньги из Украины наличными в грузовиках и построил на них дом.

Несправедливость требования доказана, уверен глава Украины.

Россия намерена взыскать 3,075 млрд долларов и проценты по кредиту, который был предоставлен Киеву в конце 2013 года. В 2015 году Порошенко назвал его «взяткой» Януковичу за отказ подписать соглашение об ассоциации с ЕС.