Порошенко отказался возвращать России долг в 3 млрд долларов
Президент Украины Петр Порошенко назвал требование Российской Федерации вернуть 3 млрд долларов несправедливым, потому что эти деньги вывез из страны его предшественник Виктор Янукович. Об этом 29 сентября сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс-Украина».
По словам Порошенко, Янукович вывез деньги из Украины наличными в грузовиках и построил на них дом.
Несправедливость требования доказана, уверен глава Украины.
Россия намерена взыскать 3,075 млрд долларов и проценты по кредиту, который был предоставлен Киеву в конце 2013 года. В 2015 году Порошенко назвал его «взяткой» Януковичу за отказ подписать соглашение об ассоциации с ЕС.
Справка:
4 августа Апелляционный суд Англии и Уэльса постановил провести судебный процесс для разбора одного из четырех аргументов Украины в споре по долгу на 3 млрд долларов. Он заключается в том, что еврооблигации в пользу России были выпущены, по утверждению Киева, под давлением. Суд отказался рассмотреть остальные три аргумента. Украина сочла вердикт Апелляционного суда равносильным своей победе. Минфин России, в свою очередь, подчеркнул, что суд поддержал позицию России по трем из четырех заявленных Украиной оснований. При этом ведомство поручило подать в британский Верховный суд апелляцию на решение по четвертому доводу Киева.