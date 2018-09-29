Правительство предложило с 2019 года ежегодно увеличивать зарплату учителям и врачам на 5-6%

Правительство в материалах к новому проекту бюджета на 2019-2021 годы, опубликованных 29 сентября, предложило ежегодно увеличивать зарплаты учителям и врачам в рамках майских указов.

«В проекте федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено ежегодное повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, на которых распространяется действие указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, – говорится в материалах. – С учетом темпа роста номинальной начисленной заработной платы к предыдущему году в 2019 году – на 6,0%, в 2020 году – на 5,4%, в 2021 году – на 6,6%»

Как писала «Фонтанка», также кабинет министров предложил увеличить МРОТ и стипендии студентов, а также выдал прогноз на ослабление курса национальной валюты до 73,9 рубля за доллар к 2031-2035 годам и стабилизацию цены на нефть на уровне 40-45 долларов за баррель.