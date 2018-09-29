Скрипаль рассказал о вербовке в MI6 и «невидимых чернилах»

Daily Mail опубликовала отрывки из книги про бывшего разведчика Сергея Скрипаля, в которой экс-полковник рассказывает журналисту BBC Марку Урбану о том, как он стал двойным агентом и каким образом передавал информацию про Россию в Британию.

Из книги Skripal Files, которая поступит в продажу 4 октября, можно узнать, что для патриотично настроенного Скрипаля ударом стал распад Советского Союза. Он почувствовал, что его предают новые демократические лидеры страны – Михаил Горбачев и Борис Ельцин. В 1992 году он даже просил из-за недоверия демократам отставку, но её отклонили и направили его работать при посольстве в Мадриде. Уже тогда Скрипаль думал о том, чтобы уйти из ГРУ и искал способ остаться за границей.

Тогда на него вышел агент MI6, называвшийся Ричардом Бэгнеллом, и вскоре российский разведчик начал сотрудничать с британским правительством. При этом Скрипаль отметил в интервью, что не хотел бы сотрудничать с ЦРУ, а вот насчет Британии у него было позитивное мнение. Для того, чтобы доказать, что он значимый источник, он для начала передал информацию об организационной структуре ГРУ. В MI6 были в восторге. Возможно, иметь агента внутри ГРУ было вне их самых смелых мечтаний, говорится в книге. За каждую встречу в специально арендованной квартире шпион получал несколько тысяч долларов.

После возвращения Скрипаля на службу в Россию в 1996 году прямая встреча с сотрудниками MI6 была бы слишком опасной. Поэтому способ коммуникации изменился — экс-полковник начал передавать информацию с помощью невидимых чернил, которыми писали в книгах, и отправлял их вместе с супругой Людмилой и дочерью Юлией. Одна книга была передана в 1997 году в Аликанте, куда они ездили на каникулы, и в 1998 году аналогичным образом его жена передала информацию. При этом о тайном послании в книгах, как уверил Скрипаль журналиста, она не знала.

Экс-полковник был ценен для британцев даже после ухода из ГРУ в 1999 году. Он оставался своим в нужных кругах общения, ходил с действующими сотрудниками на совместные мероприятия и, если какой-то агент собирался, например, в Париж, он мог передать эту информацию. Каждый раз ему выплачивали около 3000 долларов.