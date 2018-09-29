Сербия привела войска в боевую готовность из-за действий Косово

Вооруженные силы Сербии привели войска в боевую готовность по приказу президента Республики Александра Вучича, по тревоге подняты подразделения спецназа сербской полиции, сообщает РБК со ссылкой на сербское агентство "Танюг".

По данным сербских СМИ, поводом стали действия автономного края Косово и Метохия на административной границе Сербии: косовские спецназовцы подошли к озеру, которое снабжает водой ГЭС "Газиводе", и заняли Центр экологии и спорта в общине Зубин Поток, задержав находившихся там сербов.

Директор канцелярии по вопросам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич обвинил в происходящем президента Косово Хашима Тачи. Он добавил, что Вучич сейчас проводит совещание с начальником Генштаба.