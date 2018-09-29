Сербия привела войска в боевую готовность из-за действий Косово
Вооруженные силы Сербии привели войска в боевую готовность по приказу президента Республики Александра Вучича, по тревоге подняты подразделения спецназа сербской полиции, сообщает РБК со ссылкой на сербское агентство "Танюг".
По данным сербских СМИ, поводом стали действия автономного края Косово и Метохия на административной границе Сербии: косовские спецназовцы подошли к озеру, которое снабжает водой ГЭС "Газиводе", и заняли Центр экологии и спорта в общине Зубин Поток, задержав находившихся там сербов.
Директор канцелярии по вопросам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич обвинил в происходящем президента Косово Хашима Тачи. Он добавил, что Вучич сейчас проводит совещание с начальником Генштаба.
Справка:
Республика Косово — частично признанное государство. Сербия не признает ее независимость и называет этот регион Автономным краем Косово и Метохия, хотя фактически властями Сербии Косово не контролируется. Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран.