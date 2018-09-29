Губернатор Воронежской области выдал своему заму при увольнении 23 оклада и вновь назначил его на должность

Губернатор Воронежской области Александр Гусев не видит "ничего незаконного" в пенсионных выплатах, которые получил его заместитель Юрий Агибалов.

Согласно документам, опубликованным 29 сентября в телеграм-канале "Незыгарь", 60-летний Юрий Агибалов в субботу, 15 сентября, был уволен с должности временно исполняющего обязанности вице-губернатора. При увольнении ему были выданы 23 должностных оклада (несколько сот тысяч рублей), также он получил доплату к пенсии – 75% от среднего месячного заработка. Подлинность документов "Коммерсанту" подтвердили несколько источников в региональной власти.

Однако уже в понедельник, 17 сентября, губернатор вновь взял его на работу – Агибалов стал вице-губернатором, потеряв лишь приставку "врио".

Ему был назначен оклад в размере более 45 тыс. рублей и денежное поощрение в размере 3,1 доклада.