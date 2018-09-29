«Аллегро» на Удельной сбил пешехода. Человека разрезало на части

Скоростной поезд сообщением Хельсинки – Петербург сбил мужчину на железнодорожном переезде на станции Удельная.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», пешеход оказался под колёсами поезда около половины третьего днём 29 сентября. Мужчину сбили на переходе. Он не обратил внимание на красный сигнал светофора и приближающийся поезд. От места столкновения его отнесло на сто метров, части тела лежат на путях.

Сотрудники железной дороги отметили, что поезда по направлению в пригород продолжат движение, в сторону Финляндского вокзала движение временно остановлено. «Аллегро» со станции уже уехал. Сейчас на место прибыли экстренные службы.

Последний раз «Аллегро» сбил человека на этом же переходе год назад, 28 сентября 2017.

В пресс-службе ОЖД уточнили, что на движении «Аллегро» и других поездов ЧП не скажется.