Путин сменил начальника Управления президента по внешней политике

Александр Манжосин снят с должности начальника Управления президента по внешней политике. Вместо него назначен Игорь Неверов. Соответствующие указы Владимир Путин подписал 29 сентября.

Манжосин возглавлял Управление президента РФ по внешней политике с 2004 года. Ранее "Коммерсантъ" писал со ссылкой на близкий к Кремлю источник, что причиной отставки могли стать, скорее всего, личные обстоятельства, к работе Манжосина особых претензий не возникало.

Игорь Неверов до назначения был руководителем Второго европейского департамента МИДа, а в 2009–2014 годах – послом России в Швеции.