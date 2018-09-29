В Донецке при взрыве на съезде Компартии пострадал кандидат на пост главы ДНР

На съезде Коммунистической партии самопровозглашенной Донецкой народной республики произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали четыре человека, среди них кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов.

Как сообщает 29 сентября канал WarGonzo, взрыв произошел, когда делегаты начали выходить после окончания заседания. Взрывпакет стоял в углу в коридорном помещении. По предварительной версии, бомбу либо активировали дистанционно, либо в ней был часовой механизм.

«На момент взрыва в здании находились около 50 человек. На месте взрыва найден пакет. Пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги. Также пострадал Игорь Хакимзянов — кандидат на пост главы ДНР», — цитирует члена Компартии ДНР Геннадия Фоменко РБК.

До этого в кафе «Сепар» по похожей схеме был убит бывший глава ДНР Александр Захарченко. Новые выборы назначены на 11 ноября.