Правительство внесло в Госдуму новый бюджет: три года профицита, ослабление рубля и нефть по 40 долларов

Правительство внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2019 год, а также на плановый период 2020-2021 годов. Из него можно понять, как видит будущее руководство страны.

Например, как следует из размещенного 29 сентября на федеральном портале нормативно-правовых актов документа, проект бюджета запланирован с профицитом на все три будущих года. Но он будет быстро сокращаться из-за роста расходов.

В частности, доходы в 2019 году ожидаются на уровне 19,9 трлн руб, расходы — 18 трлн рублей. Профицит – 1,8% ВВП. В 2020 и в 2021 годах доходы составят 20,2 трлн рублей, расходы — 18,9 трлн рублей. Профицит снизится до 1,1% ВВП, а в 2021 до 0,8% ВВП.

Из дополнительных материалов к документу можно узнать, что Минфин прогнозирует ослабление курса национальной валюты до 73,9 рубля за доллар к 2031-2035 годам, а нефть, по долгосрочным прогнозам, стабилизируется на уровне 40-45 долларов за баррель.

Также в проект бюджета заложено два повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ). Первое – в 2020 году, на 2,9%, а второе – в 2021 году, на 2%. Стипендии студентам планируется увеличить в 2019 году на 4,3%, в 2020 году – на 3,8% и в 2021 году – на 4,0%.

При подготовке проекта бюджета правительство исходило из того, что инфляция будет не выше 4,3%.