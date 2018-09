Великобритания показала кадры «величайшего момента» в своей военной истории - посадки истребителей F-35B на авианосец

Британским военным впервые удалось посадить истребители-бомбардировщики F-35B на палубу крупнейшего авианосца Соединённого королевства Queen Elizabeth. Видео исторического момента министерство обороны Великобритании опубликовало в своём "Твиттере" 29 сентября.

Согласно сообщению ведомства, успешные испытания по посадке и взлёту стали кульминацией продолжавшихся более десяти лет национальных усилий, которые были направлены на возвращение авианосцев в британский военный флот.

🎥 This week marks the historic moment the F-35 joined forces with HMS Queen Elizabeth for the very first time. #F35OnDeck Read more here 👉 https://t.co/DGFeZ4s8do pic.twitter.com/fjQ8VOgnZz

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) 29 сентября 2018 г.