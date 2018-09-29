Великобритания показала кадры «величайшего момента» в своей военной истории - посадки истребителей F-35B на авианосец
Британским военным впервые удалось посадить истребители-бомбардировщики F-35B на палубу крупнейшего авианосца Соединённого королевства Queen Elizabeth. Видео исторического момента министерство обороны Великобритании опубликовало в своём "Твиттере" 29 сентября.
Согласно сообщению ведомства, успешные испытания по посадке и взлёту стали кульминацией продолжавшихся более десяти лет национальных усилий, которые были направлены на возвращение авианосцев в британский военный флот.
🎥 This week marks the historic moment the F-35 joined forces with HMS Queen Elizabeth for the very first time. #F35OnDeck Read more here 👉 https://t.co/DGFeZ4s8do pic.twitter.com/fjQ8VOgnZz
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) 29 сентября 2018 г.
"Самый большой военный корабль в истории Британии объединяет силы с самыми совершенными истребителями на планете. Это знаменует собой возрождение нашей силы для борьбы с моря в любой точке мира, – заявил министр обороны страны Гэвина Уильямсон. - Историческая первая посадка на палубу Queen Elizabeth является величайшим моментом в гордой военной истории нашей страны. Это также свидетельство решимости Великобритании содействовать миру и предотвращать войну".
Справка:
HMS Queen Elizabeth — головной корабль серии авианосцев КВМФ Великобритании типа «Королева Елизавета». Введён в эксплуатацию в декабре 2017 года. Его длина - 284 метра, ширина - 73 метра, водоизмещение - 70,6 тонны. На судне могут разместиться 250 морских пехотинцев и 36 истребителей.