«Растормаживают сферу половых влечений». Хаски, Монеточка и Face в Нижнем Новгороде не прошли родительскую цензуру

Деятельность одной из нижегородских концертных площадок требует проверить «родительская общественность» региона. Письма с отрывками из текстов Монеточки, Хаски, Face, Пошлой Молли, Элджэя и других музыкантов отправились министрам, в Роспотребнадзор, ФАС и детскому омбудсмену.

Текст обращения появился в Сети в конце сентября, родители просят проверить деятельность клуба, указывая на возрастную маркировку некоторых концертов. Так, на выступлении Little Big с пометкой 16+, полагают нижегородцы, можно услышать множество песен с ненормативной лексикой, авторы письма не поленились перевести часть творчества исполнителя на русский язык. Не кажется родителям подходящим для детских ушей и сочиненное Монеточкой, вход на концерт ограничен маркировкой 14+. В качестве примера недопустимого авторы приводят такие строки: «Если б мне платили каждый раз, каждый раз когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей», «Стой, не спускайся вниз, залезь мне в сердце, а не в ширинку джинс» и другие. Некоторые исполнители возмутили родителей визуальным творчеством – в письме есть ссылки на клипы групп Animal Джаз, The Hatters, Within Temptation.

В целом, родители считают недопустимым выступление 17 групп. «Песни этих коллективов содержат пропаганду алкоголя, наркомании, рискованного, опасного и суицидального поведения, каннибализма, садизма, разврата, растормаживают сферу половых влечений, в том числе описывая сцены различных половых извращений, изобилуют ненормативной лексикой, глумятся над смертью, выражают ненависть к семейным и государственным устоям», – считает общественность.

Ведомства, в которые родители разослали своё обращение, уже отреагировали на возмущение. Как сообщает «Коммерсантъ», министерство образования Нижнего Новгорода отправило обращение в прокуратуру и МВД с просьбой провести проверку. Аппарат детского уполномоченного в регионе отправил письмо в Роспотребнадзор с требованием привлечь клуб к административной ответственности за неправильные маркировки.

Монеточка и другие современные исполнители не первый раз впадают в родительскую немилость. Как ранее писала «Фонтанка», ряд треков был запрещён на дискотеке в новгородском лагере «Олимпиец». Директор учреждения рассказала изданию, что песни Ольги Бузоой, Тимати, Филиппа Киркорова, Монеточки имеют нецензурный подтекст и «слишком медленные для быстрых танцев».