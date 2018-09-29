СМИ: Сооснователь Microsoft заинтересовался покупкой «Челси»
Американский предприниматель, соучредитель корпорации Microsoft, Пол Аллен заинтересован в покупке футбольного клуба «Челси» у Романа Абрамовича, пишет The Sun.
Как сообщалось ранее, российский миллиардер готов продать лондонский клуб за 3 млрд фунтов стерлингов, чтобы уберечь активы от возможных американских санкций. Известно, что он отказался продать клуб британскому бизнесмену Джеймсу Рэтклиффу за 2 млрд фунтов.
По данным издания, Пол Аллен, который также является владельцем клуба Seattle Seahawks из Национальной футбольной лиги, встречался в Нью-Йорке с футбольным агентом Пиви Захави и обсуждал с ним возможность приобретения «Челси».
Справка:
Роман Абрамович купил «Челси» в 2003 году еще будучи губернатором Чукотки за 140 миллионов фунтов. При нем клуб превратился из середняка в одну из самых успешных команд мира начала 21 века. На счету лондонцев пять побед в чемпионате Англии, пять Кубков и два Суперкубка Англии, три Кубка лиги, Лига чемпионов и Лига Европы (всего 17 трофеев). По оценкам Daily Mail, за 14 лет (с 2003 по 2017 года) Абрамович вложил в «Челси» около 3,8 млрд фунтов. Наибольшую сумму, 2,4 млрд фунтов «Челси» потратил на выплату зарплат футболистам и сотрудникам клуба. Еще 806 млн фунтов ушло на покупку новых игроков, а 71 млн фунтов — на компенсации уволенным тренерам.