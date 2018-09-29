СМИ: Сооснователь Microsoft заинтересовался покупкой «Челси»

Американский предприниматель, соучредитель корпорации Microsoft, Пол Аллен заинтересован в покупке футбольного клуба «Челси» у Романа Абрамовича, пишет The Sun.

Как сообщалось ранее, российский миллиардер готов продать лондонский клуб за 3 млрд фунтов стерлингов, чтобы уберечь активы от возможных американских санкций. Известно, что он отказался продать клуб британскому бизнесмену Джеймсу Рэтклиффу за 2 млрд фунтов.

По данным издания, Пол Аллен, который также является владельцем клуба Seattle Seahawks из Национальной футбольной лиги, встречался в Нью-Йорке с футбольным агентом Пиви Захави и обсуждал с ним возможность приобретения «Челси».