МИД Венгрии ответил на сообщения о переброске Киевом войск к границе

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире «Россия 24» прокомментировал сообщения о передислоцировании Киевом одной из бригад вооруженных сил к границе с Венгрией. Об этом 29 сентября сообщает РБК.

«Можно поставить вопрос следующим образом: какой смысл размещать бригаду вооруженных сил на границе со страной — членом НАТО?» — отметил Сийярто. Он добавил, что вопрос о переброске военнослужащих стоит задать самим украинцам.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором видно, как движется украинская военная техника. Указывалось, что она движется в сторону Закарпатья.

19 сентября агентство «Укринформ» передавало, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта и просят не сообщать об этом властям. Оно также опубликовало видео с присягой, которую произносят украинцы. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев намерен выслать венгерского консула в связи с сообщениями о выдаче венгерских паспортов в Закарпатской области. Сийярто позднее заявил, что выдача документов не нарушает никакие международные нормы, а двойное гражданство является обычным явлением в Европе.