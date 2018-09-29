13 человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Подмосковье

В аварии с участием автобуса и внедорожника на 128-м километре трассы М-5 в Луховицком районе в Подмосковье пострадали 16 человек. Из них 13 госпитализировано, четверо – в тяжёлом состоянии, передаёт "Говорит Москва".

"Госпитализированы 13 человек. Шесть человек с различными травмами доставлены в трамцентр в Коломне; семь с легкими травмами – в Луховицкую ЦРБ. Еще трое пострадавших с легкими травмами обратились амбулаторно в Луховицкую ЦРБ. Детей в автобусе нет. Погибших нет", – сообщает 29 сентября пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По предварительным данным, причиной аварии стало лопнувшее колесо у внедорожника, после чего его отбросило сначала в отбойник, а затем в автобус. После этого тяжелая машина с высоким центром тяжести свалилась с дороги на крышу.

Автобус вёз 25 сотрудников магазина "Магнит" из Коломны в Зарайск.