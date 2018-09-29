Водитель Hyundai утонул в Чёрной речке вместе с машиной

Иномарка снесла забор и скатилась в Чёрную речку в Приморском районе Петербурга утром 29 сентября. Водитель Hyundai погиб.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, машина оказалась на дне реки около половины седьмого утра субботы. По неустановленным причинам, 28-летний водитель резко свернул с набережной, пробил ограждение и съехал в воду. Молодой человек умер на месте, в больницу с травмами средней степени тяжести отправилась 23-летняя пассажирка.

По словам очевидцев, водитель смог сам вылезти из машины, его вытащили из воды, но откачать уже не смогли. Иномарку с глубины около четырёх метров доставали спасатели с помощью крана.