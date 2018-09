Жертвами землетрясения и цунами в Индонезии стали более 380 человек

В результате стихийного бедствия, которое обрушилось на Индонезию вечером 28 сентября, погибли по меньшей мере 384 человека, сообщает BBC.

После серии сильных подземных толчков индонезийский город Палу на острове Сулавеси накрыло трёхметровой волной цунами. Главный мост был разрушен, а основная дорога в Палу оказалась перекрыта из-за оползня.

Местные власти сообщили, что погибло 384 человека, и количество жертв, вероятно, будет расти. Тела находят вдоль береговой линии. Пострадали как минимум 540. Некоторые сумели спастись от цунами, забравшись на высокие деревья.

OMG! Terrifying video of tsunami hitting Palu in Indonesia after 7.7 earthquake😞😞 God please save them ! And we all should pray for them to recover soon 😞#Tsunami #Palu #Donggala #PrayForIndonesia pic.twitter.com/5RjvNnKcbo

— Athulya Ravi (@AthulyaOfficial) 29 сентября 2018 г.