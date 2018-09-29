Умер один из основателей Jefferson Airplane Марти Балин

Американский певец и гитарист Марти Балин, один из основателей группы Jefferson Airplane, умер 27 сентября в возрасте 76 лет, сообщает 29 сентября Meduza.

Балин основал Jefferson Airplane, одну из самых популярных американских психоделических рок-групп второй половины 1960-х, вместе с гитаристом Полом Кантнером (умер в 2016 году) в Сан-Франциско в 1965 году. Он был одним из трех главных вокалистов и авторов песен в группе, наряду с Кантнером и Грейс Слик.

После распада группы в 1970-х он участвовал в реюнионах и других проектах, основанных выходцами из Jefferson Airplane, в том числе Jefferson Starship.