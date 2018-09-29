Никите срочно нужна операция на сердце

У пятилетнего Никиты тяжелый врожденный порок сердца. Одну операцию он уже перенес, но она не помогла. Состояние мальчика ухудшается и нужна еще одна операция, срочно. Но квоты на этот год уже закончились, а денег на платное лечение в семье нет.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Никита Вересов, 5 лет.

Тяжелый врожденный порок сердца.

Спасет операция. Стоимость 497 700 руб.

«На третий день жизни у сына услышали шумы в сердце. Вскоре после выписки из роддома поехали с Никитой на обследование в Москву (мы живем в Московской области). Там у сына диагностировали сложный порок сердца – стеноз (сужение) аорты и легочной артерии. Как объяснил врач, при такой патологии нарушается кровообращение: из-за сращивания створок аортального клапана сужен просвет аорты, неразвиты ветви легочных артерий.

В два года Никите сделали операцию по расширению артерии, но лечение не помогло. Состояние сына ухудшается. Его мучает одышка, часто синеет кожа, возникают приступы кашля, в аорте и легочной артерии критически высокое давление, левый желудочек сердца увеличен. Московские врачи считают, что нужна операция, но никто не берется ее делать. И мы обратились в Детскую городскую больницу №1 (ДГБ №1) Санкт-Петербурга. Там подтвердили необходимость операции, она назначена на конец сентября. Однако региональные квоты на этот год в больнице закончились. А нам не по силам собрать средства на платное лечение, в семье двое детей-инвалидов. Прошу вас, помогите», – Ирина Вересова, г. Струнино, Владимирская область.

Кардиолог ДГБ №1 Елена Михайлова (Санкт-Петербург):

«У Никиты тяжелый врожденный порок сердца. В ближайшее время ребенку необходимо провести операцию на открытом сердце – устранить аортальный стеноз и выполнить пластику ветвей легочной артерии».

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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

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Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".