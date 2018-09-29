Маск и Цукерберг за день потеряли 3,5 млрд долларов

Состояние двух миллиардеров сократилось 28 сентября на 3,5 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

Илон Маск потерял 1,5 млрд долларов из-за неосторожного твита. Акции Tesla упали на Нью-Йоркской бирже на 13%, до 267,38 доллара, на следующий день после того, как Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США подала против него судебный иск. Причиной стал пост в твиттере, который, по мнению комиссии, ввёл в заблуждение акционеров Tesla. Маск 7 августа заявил о своем намерении превратить Tesla в частную (непубличную) компанию и выкупить акции по цене в 420 долларов за шутку. С этого момента стоимость акций Tesla упала на 29%.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукербрерг лишился 2 млрд долларов в связи с хакерской атакой, которой подверглись 50 млн аккаунтов пользователей Facebook. Компания признала проблемы с безопасностью, и её акции снизились на 2,7%, до 164,28 доллара за штуку.