В Невском районе на платной стоянке сгорело 8 фур

В ночь на 29 сентября в Невском районе на охраняемой парковке по всей её площади горели 8 грузовых автомобилей. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Информация о пожаре поступила в 01:38. Очевидцы в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "Вконтакте" утверждают, что "начало гореть в трех местах". Силами 5 единиц техники и 25 сотрудников МЧС пожар был потушен в 03:20.

Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в ведомстве.

По факту происшествия проводится проверка.