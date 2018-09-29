В Южной Корее задержали попавший под санкции США сухогруз «Севастополь»

В южнокорейском порту Пусан задержано российское грузовое судно «Севастополь», сообщает 29 сентября РБК со ссылкой на «Интерфакс».

Сухогруз принадлежит зарегистрированному во Владивостоке ООО «Судоходная компания Гудзон» (Gudzon Shipping), попавшей под санкции США.

Как рассказал представитель Международной федерации транспортных рабочих на Дальнем Востоке Петр Осичанский, судно не арестовано, однако агент отказывается выдавать разрешение на выход в рейс.

Агент не называет причину отказа, однако Осичанский считает, что виной всему санкции США. Новый круг ограничительных мер против российских физических и юридических лиц, вступивший в силу в августе, была включена за нарушение санкций против КНДР и Gudzon Shipping, а также принадлежащие ей суда: танкер «Патриот», грузовые суда «Бэлла», «Богатырь», «Партизан» и «Севастополь» и полупогружной контейнеровоз «Нептун». В сентябре постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия в обход санкций поставляла Северной Корее нефть, перекачивая её с судна на судно. В России обвинения опровергли.

По данным РИА Новости, администрация порта Пусан заявила, что «Севастополь» получит разрешение только после переговоров правительств двух стран. К решению проблемы подключилась российское генконсульство в Пусане.