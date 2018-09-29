Как Сушинский радовался провалу СКА

СКА побил вечный рекорд, дважды вел в счете, но все равно проиграл, заставив прыгать от счастья одного своего бывшего хоккеиста. Отдел спорт «Фонтанки» рассказывает, как прервалась семиматчевая победная серия армейцев.

На старте сезона СКА немного поштормило. Подумаешь, два поражения в трех стартовых матчах, но главный тренер Илья Воробьев сразу попал в топы рейтингов возможных отставок КХЛ. 43-летний специалист и сам заметно занервничал на пресс-конференциях, напоминая Олега Знарка по манере общения. Казалось, еще чуть-чуть и начнет также хамить журналистам. Но постепенно все стало налаживаться. К 11 матчу регулярного сезона армейцы подошли уже в отличной форме: семь побед подряд.

Попутно СКА покорился еще один рекорд: вратари Игорь Шестеркин и Магнус Хелльберг не пропускали 297 минут и 34 секунды. Это лучшая серия в 10-летней истории КХЛ. До казавшегося вечным рекорда вообще всех чемпионатов России, установленного голкипером тольяттинской «Лады» Иржи Трвае в сезоне-2003/04 (305 минут 56 секунд), оставалось совсем немного.

В то же время, только две команды из тех, которые СКА побил по ходу победоносной серии, можно назвать по-настоящему серьезными соперниками. Это «Йокерит» и «Локомотив». В пятницу, 28 сентября, СКА предстояло пройти новое, возможно, самое серьезное испытание. В Санкт-Петербург приехала вторая команда Восточной конференции – омский «Авангард».

«Авангард» – один из самых состоятельных и одновременно самых неудачливых клубов России. Каждый год «ястребы» начинают в числе фаворитов, но потом что-то идет не так. Лишь в 2004 году омской команде удалось стать чемпионами Суперлиги – турнира-предшественника КХЛ. Лето-2018 тоже начиналось оптимистично. Президентом стал ленинградец Максим Сушинский – один из главных героев того самого чемпионского «Авангарда»-2004. Главным тренером назначили обладателя Кубка Стэнли американца Боба Хартли. Были подписаны один из лидеров СКА Сергей Широков, вернувшийся из НХЛ Алексей Емелин и один из самых перспективных центральных нападающих России Денис Зернов. Но вдруг при подготовке домашней «Арены-Омск» к косметическому ремонту выяснилось, что стадион буквально трещит по швам.

При более глубоком анализе выяснилось, что относительно молодое еще сооружение (построено в 2007 году) только чудом пока не обрушилось. Омичам пришлось срочно искать запасную площадку. В итоге пришлось переезжать в подмосковную Балашиху. Однако на результатах это почти не отразилось. «Ястребы» выиграли девять матчей из десяти и занимали перед 11-й игрой со СКА второе место в Восточной конференции.

СКА побил рекорд Иржи Трвая, почти не напрягаясь. Омичам сначала ничего не удавалось в атаке. Петербургские защитники ловили гостей еще в средней зоне, и шайба возвращалась на половину «ястребов». Игроки «Авангарда» уже не стеснялись просто выбрасывать снаряд подальше от ворот. Один из таких выбросов омский защитник Егор Мартынов впопыхах сделал неаккуратно и попал шайбой по мирно сидящему на скамейке запасных Алексею Емелину. У того и так левая глазница укреплена четырьмя титановыми пластинами, поэтому Алексея сразу увели в раздевалку на обследование. Там хоккеист провел большую часть первого периода и назад вернулся с наполовину заклеенной верхней губой.

«Да нормально все», – отмахнулся потом хоккеист.

Пока Емелина латали, «Авангард» пропустил. На 13 минуте после красивой комбинации забил Ярно Коскиранта, для которого эта шайба стала первой в сезоне. По итогам первого периода СКА в три раза перебросал гостей: 14 бросков по воротам против пяти.

«Мы ожидали, что СКА с первых минут побежит. Ну а мы почему-то решили отсидеться в обороне. В перерыве поговорили и изменили свою игру», – заявил позже главный.

Изменения в игре стали заметны не сразу. Соотношение по броскам три к одному сохранялось еще долго. Если бы не вратарь «Авангарда» Игорь Бобков, счет был бы крупнее. Именно он почти два периода помогал своей команде оставаться в игре, несмотря на проигрышный счет. Всего одно неловкое действие устранило разницу. Нападающий СКА Алексей Кручинин в своей зоне неудачно попытался выбросить шайбу, снаряд попал в конек сопернику и отлетел прямо в зону перед воротам вратаря армейцев Магнуса Хелльберга. Там караулил Максим Тальбо. В одно касание канадский форвард забил гол.

В третьем периоде СКА снова вышел вперед, благодаря гениальной передаче защитника Патрика Херсли на Наилья Якупова, но и «Авангард» не отставал. За 7 минут до конца основного времени петербуржцы потеряли шайбу в средней зоне, и Пережогин передачей через лес ног вывел Кирилла Семенова прямо один на один с вратарем. Хелльберг не спас и получил гол.

«Две ошибки стояли нам победы сегодня», – скажет Илья Воробьев после матча.

Дело дошло до овертайма. Обе команды обменялись несколькими опасными атаками, от которых зрители хватались за головы, но до заброшенной шайбы дело так и не дошло. «Авангард» стал первым соперником СКА в этом сезоне, который заставил армейцев доиграться до буллитов. В серии бросков удачливее оказались омичи. Петербуржцы, дважды ведя в счете, по ходу матча все-таки проиграли. В вип-ложе «Авангарда» началось безумие. Ленинградец Сушинский радостно прыгал, радуясь проигрышу родной команде. Под победный танец президента «Авангарда» закончилась семиматчевая победная серия СКА. Новую серию петербуржца попробуют начать 2 октября в матче со «Спартаком».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»