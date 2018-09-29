Американцы заменят российские двигатели для ракет на продукцию компании Джеффа Безоса

Производитель космических аппаратов United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие Lockheed Martin и Boeing) подписал контракт с компанией Blue Origin богатейшего человека планеты Джеффа Безоса. Об этом сам миллиардер 28 сентября сообщил в своем Twitter.

Теперь американские вооруженные силы будут пользоваться именно двигателями компании Безоса для отправки в космос ракет-носителей Vulcan, которые сейчас находятся в разработке у ULA. Речь идет о двигателе для разгонной ступени Vulcan Centaur — им станет BE-4 от Blue Origin.

Новая ракета должна заменить Atlas V — на нее устанавливались российские двигатели РД-180. Напомним, почти сразу после введения первых антироссийских санкций в 2014 году в США заявили, что планируют отказаться от двигателей производства «Энергомаша» уже к 2019-му.

Отметим, Джефф Безос в этом году в очередной раз был признан богатейшим человеком планеты. По оценке Bloomberg, его состояние составляет около 150 млрд долларов.