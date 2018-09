Американцы заменят российские двигатели для ракет на продукцию компании Джеффа Безоса

Производитель космических аппаратов United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие Lockheed Martin и Boeing) подписал контракт с компанией Blue Origin богатейшего человека планеты Джеффа Безоса. Об этом сам миллиардер 28 сентября сообщил в своем Twitter.

Теперь американские вооруженные силы будут пользоваться именно двигателями компании Безоса для отправки в космос ракет-носителей Vulcan, которые сейчас находятся в разработке у ULA. Речь идет о двигателе для разгонной ступени Vulcan Centaur — им станет BE-4 от Blue Origin.

Big win for @BlueOrigin today! And a big thank you to @ulalaunch for choosing our BE-4 engine. Excited to be a part of Vulcan’s mission to space. #21stCenturyEngine #AllAmericanEngine #GradatimFerociter https://t.co/K0Szt3jesi