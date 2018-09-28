Пропавшую на Урале журналистку нашли. Её исчезновение не связывают с криминалом

Пропавшая три дня назад по пути из Екатеринбурга в Челябинск журналистка портала Znak.com вышла на связь. Об этом сообщила редакция издания 28 сентября.

На данный момент здоровью Ирины Крючковой ничего не угрожает. «Исчезновение Ирины не носило криминального характера и не было связано с ее профессиональной деятельностью», — говорится на сайте портала.

Крючкова выехала в Челябинск вечером 26 сентября, для перемещения она использовала сервис BlaBlaCar. Позже журналистка передала, что у неё произошел конфликт с водителем, связь с ней пропала.