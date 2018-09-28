На «Площади Ленина-2» вместо трех эскалаторов появятся четыре. На их проектирование готовы потратить почти 25 млн рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил открытый конкурс на разработку проектной документации для полной замены эскалаторов станции метрополитена Петербурга «Площадь Ленина-2». Информация была 28 сентября опубликована на сайте госзакупок.

Проектировщик должен предусмотреть установку четырех эскалаторов вместо трех. Причем в техзадании подчеркивается, что новые балюстрадные светильники должны быть «аналогичны оригинальным». Кроме того, необходимо продумать мероприятия по «устранению водопроявлений» – проект будет предусматривать ремонт наклонного хода и вестибюля. Начальная цена закупки составляет 24,8 млн рублей.

Закрывать всю «Площадь Ленина» на ремонт не собираются — проектировщик должен продумать, как отделить зону, которую собираются реконструировать, от действующей станции метро.