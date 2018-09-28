Дроны защитят при помощи оригами. Британские инженеры придумали оригинальный бампер для беспилотников

Британские инженеры представили защитную раму для дронов, которая представляет из себя кольцо, созданное по технологии оригами. Об этом 28 сентября пишет N+1.

Своеобразный бампер снижает нагрузку на дрон при столкновении с препятствиями. Кроме того, он предотвращает раскручивание беспилотника вокруг своей оси и потерю управляемости после таких столкновений. Удар гасится благодаря тому, что бампер, придуманный британскими инженерами, сделан как складываемая оригами-структура. Довольно жесткий пластик оказывается хорошим амортизатором именно из-за примененной конструкции.

Кроме того, рама крепится к дрону по принципу гироскопа — при столкновении сам беспилотник остается на месте, вместо него вращается защитная рама.