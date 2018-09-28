Фигуристка Загитова установила три мировых рекорда на турнире в Германии. Это были ее первые соревнования в сезоне

Абсолютной мировой рекордсменкой стала российская фигуристка Алина Загитова. На турнире в Германии она установила мировой рекорд в произвольной программе, а также по сумме двух прокатов. Об этом пишет РБК 28 сентября.

Спортсменка набрала в произвольной программе 158,50 балла, сумма составила 238,43 балла. Вторую строчку заняла фигуристка из Японии Маи Михара (209,22), третью — бельгийка Луна Хендрикс (204,16).

Накануне Загитова побила мировой рекорд в короткой программе. Она выполнила каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, двойной аксель и тройной флип.

Турнир Nebelhorn Trophy стал первым для Загитовой в этом сезоне.