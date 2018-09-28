Имущество «Мостостроя №6» уйдет с торгов. Строитель Арбитражного суда не справился с финансовыми сложностями

Компания «Содружество» объявила о проведении открытых торгов по продаже имущества и права требования долгов «Мостростроя №6». Объявление о распродаже 28 сентября появилось на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Право требования «Мостостроя №6» на краткосрочные долговые обязательства уйдут тремя лотами со стартовыми ценами 33 млн, 167 млн и 711 млн рублей.

Торги на лоты, включающие в себя строительно-отделочное и промышленное оборудование, начнутся со стартовых цен 3,8 млн; 6,9 млн; 10,9 млн рублей.

В июле прошлого года комитет кредиторов «Мостостроя №6» объявил о решении создать новое юридическое лицо, в оплату уставного капитала которого должно войти имущество бывшего дорожного подрядчика.

По состоянию на 30 января 2017 года на балансе компании, кроме промышленной техники, числились вертолет за 151 млн рублей, здание на Камчатской (25 млн рублей), база «Предпортовая» на Пулковской (298 млн), база «Подберезье» в одноименном поселке Новгородской области (за 84,8 млн) и нежилое здание в Санкт-Петербурге за 22 млн.

Еще несколько лет назад «Мостострой №6» был крупным дорожным подрядчиком Петербурга. Компания за 3 млрд рублей осуществила пробивку Обводного канала до проспекта Обуховской Обороны, за 2,96 млрд рублей построила развязку на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Непокоренных. За 1,3 млрд рублей «Мостострой №6» претворил в жизнь проект Синопского тоннеля и за 1,5 млрд рублей построил новое здание Арбитражного суда.

О проблемах компании стало известно в 2015 году, когда в публичном поле появились сведения о разногласиях между основными на тот момент владельцами «Мостростроя №6» – Игорем Минаковым и Владиславом Жоровым. В конце того же года компания объявила о начале процедуры банкротства.