Второй вечер подряд «минёры» пытаются сорвать ЛГБТ-фестиваль. «Арт-муза» на Васильевском снова эвакуирована

Обитателей творческого пространства «Арт-муза» в Петербурге эвакуировали вечером 28 сентября. В оперативные службы поступил звонок о заложенной бомбе.

Аналогичное сообщение заставило взрывотехников приехать на 13-ю линию Васильевского острова и вчера. В эти дни «Арт-муза» принимает ЛГБТ-фестиваль «Квирфест», который, по мнению его организаторов, и стал причиной активности телефонных «минёров».

Как рассказала «Фонтанке» одна из организаторов фестиваля Нико Черченко, после звонка о бомбе в здании «Арт-музы» началась эвакуация. Организаторы мероприятия подготовились к подобному происшествию и не стали дожидаться окончания проверки. «Квирфест» вместе с 50-ю участниками переместился на другую площадку.

«Все это делается нашими противниками для того, чтобы помешать фестивалю состояться, запугать посетителей и не дать ЛГБТ-людям быть видимыми и говорить о своих правах и потребностях», — заявили организаторы.

Вчера осмотр здания «Арт-музы» занял три часа, вернуться в помещение активисты смогли только к 23.00, поэтому продолжать мероприятие не стали.

«Квирфест» по плану собирались проводить в «Арт-музе» до 30 сентября.