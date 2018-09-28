СКА проиграл «Авангарду», дважды ведя в счете

Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против омского «Авангарда» в пятницу, 28 сентября, в Санкт-Петербурге. Основное и дополнительное время закончился вничью 2:2.

У СКА голы забили Ярно Коскиранта (13 минута), Наиль Якупов (49). У гостей отличились Максим Тальбо (29), Кирилл Семенов (54). В серии буллитов удачливее оказались омичи. Победная шайба на счету Ильи Михеева.

Это третье поражение СКА в 11 матчах сезона 2018/19. Следующую встречу петербуржцы сыграют 2 октября против «Спартака» в Москве.