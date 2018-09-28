ИК «Пулковская» потребовала 577 млн рублей с архитектурной мастерской «АММ-Проект», которой руководит бывший главный архитектор Петербурга

Инвестиционная компания «Пулковская» подала иск к компании, которая участвовала в разработке документации для строительства двух дилерских центров – Mercedes-Benz и Porsche. Об этом 28 сентября сообщается в картотеке Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

Договор о проектировании на Пулковском шоссе дилерских центров ИК «Пулковская» бизнесмена Евгения Войтенкова заключила с «дочкой» немецкого строительного концерна Hochtief AG — «Хохтиф Девелопмент Руссланд». Топ-менеджеров ХДР в июле прошлого года признали виновными в покушении на мошенничество на 4 млн евро. Екатерина Радаева и Вадим Соколов получили 2 года колонии-поселения. Водителя Алексея Ефремова осудили на 1,5 года.

В приговоре суда говорилось, что проект дилерских центров не соответствовал заданию заказчика. К разработке документов ХДР привлекла архитектурную мастерскую «АММ-Проект».

Согласно базе данных СПАРК, компанией «АММ-Проект» в настоящее время руководит бывший главный архитектор Петербурга Юрий Митюрев. Чистый убыток мастерской по итогам 2017 года составил 88 тысяч рублей.