Бани, амбулаторию и дом народного поэта отдадут за рубль. Петербургские памятники раздают инвесторам для реставрации

«Фонтанка» выяснила, какие объекты культурного наследия попали во вторую очередь программы «Рубль за метр». Речь идет об охраняемых, но при этом плохо сохранившихся зданиях, которые решено передать инвесторам для реставрации и последующего использования на льготных условиях: после восстановления за них нужно будет платить всего по 1 рублю за квадратный метр в год.

В новом списке — ряд объектов в Петродворцовом и Красносельском районах, по одному — в Центральном, Кировском и Василеостровском. Некоторые из них хорошо знакомы читателям «Фонтанки». Например, Ушаковские бани «Гигант», стены которых за последние годы повидали изнасилование и пожар. Или горевший двухэтажный жилой дом В.Ф. Степанова на улице Константина Заслонова, 8, за который еще в 2017-м хотели выручить 6 миллионов рублей в год.

Кроме того, в списке фигурируют комплекс зданий в Фабричном поселке Красного села и там же Главное здание с палисадником и оградой. Постоялый двор Федора Слепушкина в Усть-Славянке, две усадьбы с территориями прямо возле Английского парка в Петродворце (Собственный проспект, дома 8 и 22) и там же флигель жилого дома в 350 метрах от Нижнего парка (Санкт-Петербургский проспект, 8/9а, литера Б).

Самый «лакомый» на первый взгляд кусочек — здание амбулатории и ремесленного приюта Покровской общины сестер милосердия на Большом проспекте В.О. В свое время он уже лишился инвестора, обещавшего обустроить там учебно-методический и реабилитационный центры. Однако престиж места может вырасти после открытия новой станции метро «Горный институт» буквально на соседнем перекрестке.

Ранее «Фонтанка» писала об объектах первой очереди, которые планируется пустить с молотка до конца года.