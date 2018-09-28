В Южной Каролине разбился новейший американский истребитель F-35B. Пилот успел катапультироваться

Американский истребитель пятого поколения F-35B упал в Южной Каролине 28 сентября. Авиакатастрофа произошла недалеко от базы Корпуса морской пехоты США Бофорт, сообщает CNN.

Как рассказали в управлении шерифа округа Бофорт, пилоту удалось катапультироваться. Его доставили в медицинское учреждение, насколько серьёзно он пострадал, не уточняется.

2 people are dead and 2 others in critical condition after a plane crashed in Greenville. Live video at https://t.co/oyr6yU8AHR pic.twitter.com/2mvP8hBKnA — FOX Carolina News (@foxcarolinanews) 27 сентября 2018 г.

Накануне в Афганистане истребитель F-35B совершил свой первый боевой вылет и нанес удары по объектам движения "Талибан" (запрещено и признано террористическим в России).

Модель истребителя F-35B умеет совершать вертикальную посадку, а перед взлётом ей нужен минимальный разбег. F-35B был разработан для Корпуса морской пехоты США и приспособлен для взлета и посадки на десантные суда класса USS Essex. Создание F-35B обошлось подрядчику Lockheed Martin примерно в полтора триллиона долларов.