В Южной Каролине разбился новейший американский истребитель F-35B. Пилот успел катапультироваться

Американский истребитель пятого поколения F-35B упал в Южной Каролине 28 сентября. Авиакатастрофа произошла недалеко от базы Корпуса морской пехоты США Бофорт, сообщает CNN.

Как рассказали в управлении шерифа округа Бофорт, пилоту удалось катапультироваться. Его доставили в медицинское учреждение, насколько серьёзно он пострадал, не уточняется.

