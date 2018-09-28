Петербуржец подал иск к застройщику парка Интернационалистов. Противники возведения ТРЦ о заявителе ничего не знают
Во Фрунзенский районный суд поступил иск о признании недействительным договора аренды земельного участка в парке Интернационалистов, на котором компания «Оптима» собирается строить ТРЦ. Об этом 28 сентября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Исковое заявление подал Евгений Крылов. В качестве ответчиков указываются московское ООО «Оптима» и правительство города. Заявитель потребовал признать недействительным постановление Смольного от 30 октября 2017 года о предоставлении в аренду земельного участка в парке Интернационалистов и расторжения соответствующего договора между городом и компанией.
В качестве третьих лиц в заявлении указаны компании "Рубин", "Петрострой", "Адамант", "Торговый комплекс "Фрунзенский", ООО "Софийское", "Ралмир Холдинг Б.В.", "Стройинвест" и "Символ". Суд пока не принял иск к производству.
Крылов ссылается на гражданский процессуальный кодекс и требует также в порядке подготовки к судебному разбирательству истребовать у правительства инвестиционный проект, который планируется реализовать в парке. На 3,5 га земли ООО «Оптима» собирается построить торгово-развлекательный комплекс площадью 190 тысяч кв. м. с океанариумом, который займет из них всего 15 тысяч кв. м. Остальное пространство предназначено для фуд-корта, магазинов, кинотеатра и зоны экстремальных видов спорта.
Защитники парка, которые неоднократно проводили акции протеста и даже для привлечения внимания к проблеме застройки встречались с картонной копией главы комитета по инвестициям Ирины Бабюк, об истце ничего не знают.
Справка:
ООО «Оптима» зарегистрировано в Москве и входит в ГК «Киевская площадь» бизнесменов Зараха Илиева и Года Нисанова. Владельцами компании, по данным базы данных СПАРК, являются Олег Юсупов (50%), Марк Илиев (26%) и Бен Цион Илиев (24%). Чистый убыток компании по итогам 2017 года – 22,6 млн рублей.
Проект океанариума одобрили на совете по инвестициям при губернаторе Петербурга в июле 2013 года, объем инвестиций должен был составить порядка 3,5 млрд рублей. Океанариум предполагалось открыть еще в 2017 году. Затем стоимость его выросла до 15 млрд. Окончание работ отложили на 2021 год.
В апреле 2018-го местные жители попытались инициировать общегородской референдум о том, нужно ли застраивать часть парка. Законодательное собрание их инициативу отклонило, объяснив решение «неопределенностью» формулировки.