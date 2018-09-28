Петербуржец подал иск к застройщику парка Интернационалистов. Противники возведения ТРЦ о заявителе ничего не знают

Во Фрунзенский районный суд поступил иск о признании недействительным договора аренды земельного участка в парке Интернационалистов, на котором компания «Оптима» собирается строить ТРЦ. Об этом 28 сентября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Исковое заявление подал Евгений Крылов. В качестве ответчиков указываются московское ООО «Оптима» и правительство города. Заявитель потребовал признать недействительным постановление Смольного от 30 октября 2017 года о предоставлении в аренду земельного участка в парке Интернационалистов и расторжения соответствующего договора между городом и компанией.

В качестве третьих лиц в заявлении указаны компании "Рубин", "Петрострой", "Адамант", "Торговый комплекс "Фрунзенский", ООО "Софийское", "Ралмир Холдинг Б.В.", "Стройинвест" и "Символ". Суд пока не принял иск к производству.

Крылов ссылается на гражданский процессуальный кодекс и требует также в порядке подготовки к судебному разбирательству истребовать у правительства инвестиционный проект, который планируется реализовать в парке. На 3,5 га земли ООО «Оптима» собирается построить торгово-развлекательный комплекс площадью 190 тысяч кв. м. с океанариумом, который займет из них всего 15 тысяч кв. м. Остальное пространство предназначено для фуд-корта, магазинов, кинотеатра и зоны экстремальных видов спорта.

Защитники парка, которые неоднократно проводили акции протеста и даже для привлечения внимания к проблеме застройки встречались с картонной копией главы комитета по инвестициям Ирины Бабюк, об истце ничего не знают.