Трубу-убийцу на Измайловском поменяли на новую. Теплоэнергетики справились за пять часов

Девять метров трубы поменяла аварийная бригада компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» на Измайловском проспекте, где ночью в кипятке умерли двое.

Как сообщает компания, работы были завершены к семи часам вечера 28 сентября, хотя начать замену 300-миллиметровой трубы бригада смогла только в два часа дня. «Теплосеть» бросила к подвалу дополнительные силы и поторопилась закончить с ремонтом. Работы вместо 13 часов по регламенту заняли пять. Сейчас в обновлённую сеть возле 20-го дома по Измайловскому проспекту вновь заливают кипяток. Как ранее писала «Фонтанка», жителей соседних домов коммунальщики предупредили о возможном отсутствии горячей воды до вечера 29 сентября.

Во двор на Измайловский ночью после прорыва, а труба лопнула около половины четвёртого утра, съехались не только коммунальщики, но и следователи. Кипяток залил подвал антикафе «Типичный Питер», погибли двое молодых людей, их эвакуацию из затапливаемого подвала задержало забытое пальто.

Труба 1992 года, сообщала «Теплосеть Санкт-Петербурга», прошла все регламентные проверки. Срок ее годности истёк в прошлом году, но экспертиза продлила жизнь до 2020-го. Гибель двух человек и новое уголовное дело могут повлиять на переговоры Смольного с «Газпромом». Компания через дочернюю «ТГК-1» фактически владеет «Теплосетью» (74,99 %), городу принадлежит остальная доля. Губернатор планировал постепенно выкупить акции предприятия.