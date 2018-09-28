В Facebook рассказали о кибератаке на 50 миллионов аккаунтов

Кибератака, затронувшая почти 50 миллионов аккаунтов, была совершена на «Фэйсбук». Об этом 28 сентября сообщается в блоге социальной сети.

Хакеры воспользовались уязвимостью в коде, связанной с функцией «Посмотреть как» (View As). Она даёт возможность увидеть свою страницу так, как она выглядит для других пользователей. Неизвестные похитили «маркеры доступа» (access tokens). Они позволяют пользователям не вводить логин и пароль при каждом использовании соцсети. По оценкам Facebook, кибератака могла затронуть почти 50 млн аккаунтов.

Для безопасности соцсеть сменила ключи доступа к 90 млн страницам. Из-за чего сегодня пользователям пришлось заново совершать вход в свои аккаунты.

Глава отдела безопасности Facebook Гай Розен сообщил, что в настоящее время дефект устранен.