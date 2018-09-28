От «конкурента» Пушкина до Турчака: какие истории стоят за «памятниками за рубль»

Появился список объектов второй очереди по программе «аренда рубль за метр», которые Смольный готов отдать в аренду инвесторам ради сохранения. "Фонтанка" нашла среди них дом поэта Федора Слепушкина — как бы сейчас сказали, «бизнесмена» и человека с творческими амбициями, ставшего героем шуток Александра Сергеевича, Пушкина.

Дом Слепушкина, фото с сайта citywalls.ru

В новый перечень Смольного вошли 12 объектов – речь об охраняемых государством, но при этом плохо сохранившихся зданиях, которые планируется передать инвесторам для реставрации на льготных условиях. В основном, это небольшие деревянные постройки за городом, но есть и известные памятники с богатым прошлым — как культурным, так и криминальным.

Например, Ушаковские бани «Гигант», так прочно прописавшиеся за этот год в повестке новостей, что можно было бы заподозрить чье-то желание сбить на них цену. Однако желающих нет уже много лет — бани фактически развалились еще до того, как их в марте 2016 года их признали памятником культурного наследия регионального значения. В июне 2017 в неохраняемом заброшенном здании была изнасилована школьница. В октябре того же года заговорили о включении бань в программу «1 рубль за 1 квадратный метр», однако в марте 2018-го выставили на торги. За памятник конструктивизма двумя лотами хотели выручить 16 и 54 миллиона рублей (первая часть помещений находится за пределами объекта культурного наследия, вторая часть — в его границах). Однако, объект по-прежнему «на выданье» — правда, в еще ухудшившемся состоянии: в конце июня там случился пожар.

Еще один проблемный объект – здание амбулатории и ремесленного приюта Покровской общины сестер милосердия (на Большом проспекте Васильевского острова, 85, литера Р). Его уже пробовали передавать инвестору — строение инженера Карла Коха было передано ООО «Контраст» в 2010 году под учебно-методический и реабилитационный центры, однако работы так и не были начаты, а в 2013 году объект у инвестора отобрали.

В списке — жилой дом на улице Константина Заслонова, две деревянных усадьбы и флигель в Петегофе, ряд зданий в Фабричном поселке Красного села, а также «Главное здание с палисадником и оградой» на улице Лермонтова (там же, в Красном Селе), выглядящее гораздо более сомнительно, нежели звучащее. Панорамы демонстрируют скромные деревянные постройки, не внушающие оптимизма в отношении состояния объектов.

Попытка отыскать на виртуальных панорамах еще один объект – «Постоялый двор Ф.Н. Слепушкина» – увенчалась крахом: по этому адресу (Усть-Славянка, Славянская улица, дом 1, литера А) оборудованные камерами автомобили поисковиков еще не добрались. Зато добрались краеведы, тщательно собиравшие историю гибели деревянного здания на кирпичном фундаменте в изображениях. Визуальный ряд начинается с рисунка 1893 года, где здание, улица и мостик перед ними выглядят как любой опрятный европейский городок. А потом уже появляются снимки 2011 года: здание цело, но изрядно пострадало от времени. Дальше — хуже: в сентябре 2013 года дом Слепушкина горел (но после пожара остались все три этажа) и к 2016 году превратился в руину.

На самом деле, история здания могла закончиться намного раньше: в 2008 году его предполагалось снести для расширения Рыбацкого шоссе, однако КГИОП настоял на сохранении объекта. Летом 2010 года собственник — ОАО «Технопарк» – подписало с КГИОП охранные обязательства, что не помешало пожару произойти. В декабре 2014 года КГИОП подал иск об изъятии объекта у владельца, и арбитраж встал на сторону охранного ведомства. К слову, к сентябрю 2014 года 100% ОАО «Технопарк» перешли во владение ООО «Бухарестская, 24», собственником которой является Борис Турчак — бывший гендиректор и совладелец «Ленинец-холдинга», владевшего компанией ранее.

Меж тем рассказать о первом владельце дома будет даже интереснее, чем о последних. Федор Слепушкин, которому принадлежал постоялый двор, – был поэтом «из народа», притом весьма успешным: он был удостоен золотой медали Академии наук. Родился он в одной из деревенек Ярославской губернии в семье крепостных, переселился в Петербург, торговал вареной грушей, открывал лавочки, занимался лодочным перевозом через Неву. Жена родила ему семерых детей — а после ее смерти он стал писать стихи. И в этом ему уже помогала жена вторая, распевавшая их, чтобы помочь неученому мужу чувствовать ритм.

Внезапно о «самородке» узнал издатель «Отечественных записок» Павел Свиньин, посетил его дом и напечатал басни в подражание Крылову. В 1826 году вышел первый том стихотворений Слепушкина под названием «Досуги сельского жителя. Стихотворения русского крестьянина Фёдора Слепушкина». За «пользу русскому слову» его и наградили золотой медалью и знакомством с императорской семьей — Николай I подарил ему почетный кафтан, шитый золотом, а Мария Федоровна — золотые часы. Представлены они были друг другу и с Пушкиным. Поэт в письме к критику и издателю Петру Плетневу 3 марта 1826 года иронично отозвался: «…стыдное дело. Сле-Пушкину дают и кафтан, и часы, и полумедаль, а Пушкину полному — шиш».

Определенные причины ревновать у Пушкина, действительно, были — вот один из примеров сочинений Слепушкина, в книге, опубликованной типографией Александра Смирдина: «Как наше любезное лето настанет, // Нам ягод приволье, без счету грибов! // Лишь утром от солнца луч яркой проглянет — // И голос раздастся пастушьих рогов, // Краснаго лета приятной порою: // Идут торопливо девицы в леса, // Взяли корзинки, набирки с собою, // Льются в дремучем девиц голоса...»

Впрочем, оценку образных качеств стихотворения «Сбор грибов и ягод», впечатлившего Академию наук, оставим литературоведам. В плане недвижимости же Пушкину — в наше время – «повезло» куда больше: с его домом, в отличие от дома конкурента «из народа», сейчас все в порядке. Хотя история настолько интересна, что будет жаль, если она оборвется таким нелепым образом — не оставшись как минимум в назидание, что ни попытки поддержать творчество народных масс, ни награды из рук властей не дают «пропуска» в историю.

Справка:

План мероприятий по передаче в аренду зданий утвержден КГИОП (Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры) и КИО (Комитетом имущественных отношений). Аукционы по первой очереди объектов (о них «Фонтанка» писала ранее) планируется провести до конца 2018 года. Победители должны будут отреставрировать памятники в течение семи лет и после выполнения требований получат право использовать их по своему разумению по арендной ставке 1 рубль за 1 квадратный метр.

Алина Циопа, "Фонтанка.ру"