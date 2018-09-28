Путин, Макрон, Меркель и Эрдоган встретятся, чтобы обсудить Сирию

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что собирается встретиться с лидерами России, Турции и Франции. Об этом сообщает агентство Reuters.

Планируется, что четырехсторонняя встреча Меркель, Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Эмманюэля Макрона пройдет в октябре. Лидеры стран будут обсуждать положение дел, сложившееся в сирийской провинции Идлиб.

17 сентября на встрече в Сочи Путин и Эрдоган пришли к соглашению о создании в Идлибе демилитаризованной зоны глубиной 15 – 20 километров, подконтрольной турецким войскам и российской военной полиции.

Идлиб — последний регион Сирии, контролируемый группировками вооруженной оппозиции. Помимо умеренных оппозиционных сил в нем присутствуют представители различных джихадистских группировок. По инициативе России и Турции им было предложено разоружиться и распустить иностранных наемников. Боевики отказались сдаваться и отступили.