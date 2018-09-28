На площади немецкого Равенсбурга неизвестный напал с ножом на прохожих

На площади Мариенплац города Равенсбург (федеральная земля Баден-Вюртемберг, ФРГ) неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих, в итоге пострадали три человека.

Об этом сообщила полиция города Констанц, расположенного в той же федеральной земле. "На площади Marienplatz в Равенсбурге проходит полицейская операция. Преступник ранил ножом трех человек. Нападавший был задержан", — сообщили полицейские в своем Twitter. Отмечается, что пострадавшие получили тяжелые ранения.

Am Marienplatz in #Ravensburg findet gerade ein Polizeieinsatz statt. Ein Täter hat dort mit einem Messer drei Personen verletzt. Der Angreifer wurde verhaftet. Wir informieren weiter. — Polizei Konstanz (@PolizeiKonstanz) 28 сентября 2018 г.

Как уточняет газета Schwäbische Zeitung, неизвестный без предупреждения набросился на людей с кухонным ножом. Правоохранители оцепили место происшествия и все еще остаются на площади, чтобы опросить свидетелей. Медики оказывают помощь пострадавшим. Мотив нападавшего пока неясен.