“Фонтанка” за 60 секунд — 24 - 28 сентября

До президента высоко, до Думы — далеко, но все равно пять картинок про то, как депутаты принимали закон о повышении пенсионного возраста, стали хитом проката на этой неделе.

Поскольку дожить до пенсии наши читатели, видимо, не рассчитывают, то и за новости они голосуют соответственно. В Уфе на могиле девушки установили памятник в виде айфона. Шестой модели.

В центре города, на Измайловском проспекте, прорвало трубу с кипятком — и залило кафе в подвале, где люди пели караоке. Двое погибли.

Прорыв может повлиять на будущие переговоры «Газпрома» и Георгия Полтавченко о выкупе «Теплосети» городом. Почти половина сетей Петербурга имеет износ, аналогичный с трубой-убийцей, и второй сезон подряд деятельность предприятия сопровождается уголовным скандалом.

«Фонтанка» вычислила соседей Петрова и Боширова. Соседей по паспортам. "Гру-гру", — привычно откликнулось эхо.

Снайпер Прилепин передал привет президенту Путину с виртуальных страниц «Фонтанки». Телеграмма получилась доброй, но со значением.

Политолог Глеб Павловский проанализировал для «Фонтанки» «приморский феномен» и объяснил, что делать дальше. Спойлер — хоть что-нибудь уже пора делать, причем всем.