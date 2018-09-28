Назван размер средней зарплаты украинцев. Она более чем в два раза меньше, чем у россиян

Средняя зарплата по Украине в августе 2018 года достигла отметки в 8977 гривен. Об этом сообщает 28 сентября со ссылкой на Госстат "Урядовий портал".

"Средняя заработная плата в Украине в августе составила 8977 грн, что в 2,4 раза больше установленной законом минимальной зарплаты в 3723 грн. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, рост реальной зарплаты (август к августу) составил 15,7%", – сообщает издание.

Стоит отметить, что по текущему курсу (1 гривна = 2,31 рубля) в пересчете на российские деньги средняя зарплата украинца составит 20 736 рублей. Тогда как, по данным Росстата, средняя зарплата россиянина в первом полугодии 2018 года составила 42 550 рублей. Она выросла в сравнении с тем же периодом 2017 года на 11 процентов.