Территориальный дележ Ингушетии и Чечни: при чем тут нефть

Ингушетия уступила Чечне часть территории. Лидеры республик говорят о равноценном обмене. "Фонтанка" разбиралась, кому выгоден и каковы последствия этого прецедента.

фото с сайта ingushetia.ru

Впервые за несколько десятилетий на Северном Кавказе начали двигать границы. 26 сентября лидеры Ингушетии и Чечни подписали соглашение, де юре завершившее развод республик, начатый в 1992-м.

"Мы теперь будем открыто смотреть друг другу в лицо, искренне пожимать руки, при первой же необходимости приходить на помощь. У меня спрашивали, кто выиграл? Расцениваю подобные вопросы, как направленные против единства и сплоченности чеченцев и ингушей. Я всё-таки отвечу и сделаю это с огромной уверенностью в правдивости слов – выиграли чеченцы и ингуши! Не проиграл никто!", – заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Мы смогли избежать конфликтов, возможных кровопролитий, кровных обид. Хочу подчеркнуть: несмотря на то, что границы будут обозначены, эти границы не будут препятствовать, а, наоборот, будут способствовать экономической интеграции двух республик, укреплению дружбы и братства", – отметил президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Несмотря на заявления руководителей республик о равноценности обмена, в Ингушетии далеко не все согласны с решением и самой процедурой его принятия. Есть те, кто уверен, что под видом разрешения давних споров о границе, произошло отчуждение большой части территории Ингушетии в пользу Чечни. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что в регионе "есть определенная внутренняя напряженность". "Фонтанка" пообщалась с представителями обеих республик и экспертами, которые долгое время работают на Кавказе, и выяснила, что ситуация после "исторического решения" далека от идеальной.

Руслан Муцольгов, глава отделения партии "Яблоко" в Ингушетии, брат члена оргкомитета Общегражданского форума республики Магомеда Муцольгова.

Руслан Муцольгов Фото: скриншот видео с сайта youtube.com

- Вы знаете, кто инициировал процесс пересмотра административных границ Ингушетии и Чечни?

– Это, безусловно, идея федерального центра, подкрепленная интересами определенных кругов. Один из выгодоприобретателей – руководство Чечни.

Власти республики пытаются обмануть население тем, что якобы произведен полноценный обмен. На самом деле равнозначный обмен произведен только пахотными землями, которые находятся в Малгобекском районе. Это Северо-Восток республики. Там визуально граница была неровной линией. Они ее приблизительно «выровняли». Там часть земель входила в сельские поселения, но сами поселения переданы не были. А то, что касается переданных земель на Юго-Востоке, – там земли из заповедника Эрзи, это почти 20 тысяч гектаров густого леса. И эти земли власти Ингушетии отдали.

- Почему Евкуров согласился?

– Здесь общественность склонна связывать несколько событий в одну цепь. Евкуров недавно был уполномочен идти на третий срок. Назначение проходило в тихой обстановке и все удивлялись, почему. Люди склоняются к тому, что платой за переназначение была передача этих земель под контроль властей Чечни.

- Почему документы подписывали на Ингушской территории?

– Это был пропагандистский шаг для популяризации непопулярного решения, – «какая крупная делегация собралась у нас в республике». Этот довод приводился на местном телевидении, где объяснялось, какое хорошее соглашение было подписано.

- В соцсетях сообщалось о перебоях со связью в день подписания соглашения между Евкуровым и Кадыровым, и что несколько десятков человек выходили протестовать.

– Перебои со связью начались ещё накануне, так как в город Сунжа приехали жители Ингушетии, чтобы встретиться с муниципальными депутатами. В здание администрации всех впустить не смогли бы. И вышли депутаты к людям на беседу. В этот момент в республике отключили мобильный интернет. И дозвониться в принципе было сложно. Сразу после мероприятия был задержан глава Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев. Его не отпускали с пяти дня до полуночи. На следующий день его опять задержали и продержали, пока не разошлись митингующие в Магасе. Активных участников было немало, пришло в Сунжу от 300 до 500 человек. В Магасе собралось пару сотен человек.

- Почему у некоторых жителей Ингушетии такая острая реакция?

– Республика Ингушетия – практически самый маленький регион на всем пространстве страны. В Ингушетии несправедливость творится, начиная с начала 20-х годов прошлого века. И тут люди слышат, что передают родину двух крупных тейпов (Цечоевы и Мержоевы). Люди недовольны, что все действия власти по этому вопросу были крайне возмутительными. Всё было сделано кулуарно. С жителями республики это не обсуждалось. А когда стало известно о подготовке подписания соглашения между лидерами Ингушетии и Чечни, они стали наводить тень на плетень.

- Подобные вопросы должны решаться на референдуме. Или референдум здесь не нужен?

– И Конституция Ингушетии, и федеральный закон об основах местного самоуправления, и другие республиканские законы говорят, что сначала власти должны были получить согласие населения тех сельских поселений, чьи земли передаются. Это селения Алкун и Даттых. После этого должно быть получено согласие населения Сунженского района, в который входят эти населённые пункты. Только затем могло быть подписано соглашение между лидерами республик. Затем оно должно быть вынесено на республиканский референдум, после чего решение должно быть утверждено парламентом республики. Все процедуры с участием населения были проигнорированы руководством республики. И это внесло существенный вклад в недовольство людей.

- Полпред по Северо-Кавказскому федеральному округу Александр Матовников процитировал статьи Конституции России и сказал, что всё законно.

– Либо он преднамеренно пускает пыль в глаза, либо он не знает закон. Если он сам или его помощники не знают закон, то их нужно увольнять. Если помощники Матовникова, зная положения закона, обманули своего руководителя, – значит, их нужно привлекать к ответственности. Как минимум, к дисциплинарной.

- Накануне начали сносить пограничные посты на границе двух республик. Когда эти посты появились? Кто их строил?

– Эти посты появились минувшим летом. Как раз их появление и стало основанием для волнений. На каком основании вооружённые подразделения Чеченской республики установили посты внутри Ингушетии?

- Есть мнение, что передаваемый Чечне район Ингушетии богат нефтью. В соцсетях появляются карты, где нанесены месторождения. Этот фактор кто-либо из представителей власти озвучивал или комментировал?

– Никто. Но мы склоняемся к тому, что это один из основных факторов передачи земли. Месторождения там были разведаны ещё в советские годы. Скважины были законсервированы на закате СССР. Говорят, что там большие залежи нефти – 2-3 миллиона тонн. По нынешним ценам, это больше миллиарда долларов.

- В прошлом году сообщалось, что «Роснефть» получила право разработки Бамутско-Даттыхского участка недр до 2042 года. Это как раз передаваемый Чечне участок территории? Совпадение?

– Бамут находится на территории Чечни. Даттых – уже ингушская территория. Новая граница как раз подходит вплотную к селению Даттых. Мы уверены, что это не случайное совпадение, а одно из оснований для пересмотра границ. Кроме того, там же находится очень много ценных пород леса. И этот лес уже много лет пилится и вывозится лесорубами из Чечни. Три года назад им запретили ездить по хорошей дороге через Ингушетию. Тогда они стали восстанавливать сельскую дорогу в сторону Даттыха. Там же находится много памятников культурного наследия. И останки старинной крепости (это один из объектов Великого шёлкового пути; принято считать, что он проходил именно здесь). Там же много развалин старинных башенных комплексов. И других построек, датируемых XIV-XVI веками.

– Как местные власти ведут разъяснительную работу среди населения?

– Запущена пропагандистская машина. Активно работает телевидение. Некоторые прикормленные властью представители гражданского общества включились в разъяснения. Кроме того, идёт запугивание активистов. Людей вызывают в Центр противодействия экстремизму.

- В момент подписания соглашения и Кадыров и Евкуров сказали, что критики решения "должны быть осторожны". Это можно воспринимать как угрозы? Как это воспринимают жители республик?

– Именно так и воспринимают. Но я должен уточнить, что у нас претензии к властям Ингушетии. Если власти пытаются увеличить свою территорию, им можно это ставить в заслугу. Но если власти намерены отдать свою территорию, то это вызывает к ним претензии со стороны населения.

- И что люди намерены делать дальше?

– Требования отставки руководства республики и парламента уже появились. Я один из тех, кто этого требует. Те, кто против, не намерены скрываться, обезличивать себя. Люди не боятся угроз, потому что знают – они правы. На 6 октября уже назначен общегражданский форум Ингушетии, где будут подниматься все эти вопросы, связанные с территориями Ингушетии.

- Можно сказать, что идёт «чеченизация» Ингушетии?

– Я бы ушёл от таких оценок. Поймите, чеченцы и ингуши – братья. Наше братство проверено веками. И так говорить нельзя. Мы сделаем всё, чтобы не было никакого конфликта между двумя народами. Мы говорим о том, как была достигнута договорённость между руководителями наших республик. Кадыров был избран всенародно, и не нам судить, насколько была правильной процедура избрания. А наш глава республики не только не избран всенародно, он назначен парламентом, который так же не избирался всенародно. Другими словами, у нас претензии только к Евкурову.

- Чечня усиливает своё влияние только на запад, в сторону Ингушетии?

– Я бы сказал, что Чечня давно уже усилила своё влияние не только на всём Кавказе, но и по всей России.

Пресс-секретарь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Альви Каримов.

Альви Каримов Фото: скриншот видео с сайта youtube.com

- Альви Ахмадович, кто и когда инициировал процесс установления новой границы?

– Это не сиюминутное решение. Руководители республик – Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров не стали оставлять проблему установления границ будущим поколениям, взяли на себя ответственность. Событие имеет общегосударственное значение. Оно показывает, как нужно решать проблемные вопросы.

- Это равноценный обмен? Говорят, что Чечня приобретает больше.

– Проблема никогда не была бы снята с повестки, если бы обе стороны пытались что-то оторвать у соседа. Установлена административная граница между субъектами. Сделано это максимально справедливо и ответственно. В таких делах невозможно до сантиметра считать. Никто не приобретает больше и не теряет.

- Почему по этому вопросу не был проведён референдум?

– Это не вопрос референдума. Завершился процесс создания Чечни и Ингушетии.

- Были трудности при согласовании идеи с Юнус-Беком Евкуровым?

– Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров максимально учитывали интересы республик и вайнахского народа. Граница проведена между субъектами, а не между народами. Я при предварительном обсуждении не присутствовал, но уверенно могу сказать, что тон разговора был доброжелательным и уважительным с обеих сторон.

- Почему соглашение решили подписать в Ингушетии, а не в Чечне?

– Это не принципиально. Горцы это могут понять. Юнус-Бек Евкуров проявил уважение, предложив Магас, Рамзан Кадыров в знак уважения к ингушскому народу и главе РИ принял это предложение.

- Когда появились посты на границе, которые вчера снесли?

– Не совсем понимаю, о каких постах идёт речь.

- Коллеги в Ингушетии говорят, что в передаваемом районе, там, где Даттых, чеченские лесорубы давно пилят лес. Это правда?

– Лес не пилят нигде. Ни в Чечне, ни в Ингушетии.

- Так же говорят, что там есть нефть, которая нужна Чечне. Когда «Роснефть» приступит там к разработке месторождения?

– Про нефть – чья-то фантазия. Площадка никогда не значилась нефтеносной.

- Какая судьба ждёт памятники, которые переходят под контроль Чечни, их будут восстанавливать?

– Памятники в Чечне и Ингушетии бесценны, являются всемирным достоянием. Они под надежной охраной.

- И Рамзан Кадыров, и Юнус-Бек Евкуров предупредили критиков решения, чтобы они были осторожны. Это угрозы?

– Никто никаких угроз не высказывал. Лидеры заявили, что неуважение к одному народу будет воспринято как неуважение в целом к вайнахскому народу. Есть силы, стремящиеся вбить клин между нами, а народы и Республики демонстрируют единство и согласие.

- Этот пересмотр границ не приведёт к пересмотру границ между другими республиками Северного Кавказа?

– Мы не говорим о границах между другими субъектами. Это их проблемы. А пример цивилизованного решения подали наши народы и лидеры.

Директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская, которая работает на Северном Кавказе с 2003 года:

Екатерина Сокирянская Фото: скриншот видео с сайта youtube.com

- Спор об этих территориях идет с 90-х годов. Даже в период Ичкерии его довольно бурно обсуждали. Де юре административной границы не было с тех пор, как чеченские районы Чечено-Ингушетии провозгласили независимость в 1991 году, а ингушские районы остались в составе России и в 1992 году была создана республика Ингушетия. Де факто граница существовала, но то, что она юридически не была закреплена, создавало условия для спекуляций на территориальном вопросе. С 2005 года чеченские власти регулярно поднимали вопрос о принадлежности Сунженского и Малгобекского районов, а в 2013 году приняли закон, по которому эти территории относились к Чеченской Республике. Каждый раз такие действия очень будоражили ингушское общество, для которого крайне важно сохранить республиканскую государственность, ведь республика и так очень маленькая, а часть земель, которые ингуши считают своими, находится в составе соседней Северной Осетии. Поэтому, с точки зрения исключения дальнейших спекуляций и эскалации, установление границы – факт положительный.

Однако, если последний виток эскалации был обусловлен одним лишь желанием провести границу, очень странно, почему жителям двух республик не разъяснили, как будет происходить обмен, чем он обусловлен, и какими именно землями будут обмениваться. Ведь много лет этим вопросом занимаются специалисты и комиссии с обеих сторон, территориальный вопрос крайне взрывоопасен на Кавказе. Договор готовился в тайне, и о нем стало известно случайно: в конце августа ингушские активисты обнаружили, что на их территории чеченские строители проводят дорогу. Такое тайное действо крайне оскорбило ингушей, которые считают, что обмен им невыгоден, поэтому его произвели без ведения народа.

Отсутствие прозрачности породило теории о том, что Рамзан Кадыров просто хотел в одностороннем порядке получить хотя бы часть территории, на которую претендовала чеченская сторона. И что у него были какие-то предвыборные договорённости с Юнус-Беком Евкуровым на эту тему. В результате ингуши возмущены и обижены, дистанция между властью и жителями республики заметно увеличилась. Многие чеченцы также крайне обижены тем, что со стороны ингушской общественности в их адрес посыпались обвинения, считая, что обмен правомочен, более того, Чечня получила лишь часть земель, на которую претендовала. Сейчас вполне очевидно, что договор в таким виде готовился заранее. Провести операцию «граница» решили тихо, возможно, боясь массовой мобилизации на фоне событий в Кабардино-Балкарии.

Завтра в Магасе состоится встреча представителей гражданского общества и Главы Республики, Юнус-Бека Евкурова. Надеюсь, в ходе встречи власти и обществу удастся выплеснуть эмоции и восстановить диалог по этому болезненному вопросу. Честно говоря, решение сейчас обмениваться территориями у меня вызывает недоумение. Мне сложно понять, почему федеральный центр в принципе пошёл на пересмотр де факто существующих административных границ. Ведь нужно понимать, что такое Северный Кавказ. Здесь почти у каждых двух соседних народов есть территориальные или земельные претензии друг к другу. И если сейчас создать прецедент, что менять границы можно, это может привести к эскалации земельных споров. Северный Кавказ – регион с очень сложной историей, и в колониальный период и в советский период границы здесь проводили произвольно и многократно перекраивали.

В долгосрочной перспективе сложный клубок межэтнических противоречий, связанный с этническими и территориальными спорами, необходимо распутывать и возможно даже кое-где пересматривать границы. Но это сложнейший процесс, требующий долгих согласований. На Кавказе земля как наркотик, она опьяняет все стороны, мобилизует и делает из братьев врагов. Не думаю, что сегодня существуют условия для решения этих вопросов, и что федеральный центр к этому готов.

Глава «Комитета против пыток», член президентского Совета по правам человека Игорь Каляпин, который работает на Кавказе больше 20-ти лет:

Игорь Каляпин Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

– Это все разгоралось постепенно. Даже когда была первая чеченская война, какие только люди не приходили к власти в Ингушетии и в Чечне, у всех хватало ума не делить территории, потому что там есть спорные земли, родовые. Все понимали, что если пытаться проводить границу, то совершенно неизбежно начнутся конфликты, которым там сотни лет, которые перейдут в острую фазу. Даже когда Чечня объявляла себя отдельным государством, хватало ума эту границу не проводить. Ни Дудаев, ни Масхадов, ни Яндарбиев не пытались этого делать. Ни Аушев, ни Зязиков с другой стороны – не пытались этого делать. Очевидно, что сегодня инициатор – Кадыров. Не понимаю, зачем ему это надо. Более того, я не понимаю, почему его не останавливает федеральный центр.

Даже когда полпред по СКФО говорит, что всё законно и прекрасно, – прекрасно это быть не может. Я знаю, как чеченцы и ингуши относятся к родовым землям. Мне об этом говорили ещё в 1995 году, и в 2000-м говорили, что есть спорные территории и не дай бог, кто-нибудь когда-нибудь пытается там провести границу, потому что немедленно начнутся очень жестокие разборки. Там нет правых и виноватых. И нефть не при чём. То, что границу двигают ради неё – полная ерунда. Её там полстакана.

Евкурову деваться некуда. Если он попытается сказать «нет», он всё равно будет битый, но он ещё и виновником конфликта станет. Результат-то всё равно будет понятно какой. Понятно, кто победит. Понятно, у кого там больше влияния. Евкурова ведь никто в Кремле «сыном» не называл.

Кадыров Путину ближе и ценнее во всех смыслах. Если конфликт начнётся, он будет неуправляемым. Он не будет зависеть от того, что говорит Евкуров. Пусть там даже на этих землях ничего нет, кроме черемши, люди всё равно будут их защищать, протестовать. Не исключаю, что могут взяться за оружие. Намёки и Кадырова, и Евкурова, что у критиков решения будут проблемы, не означают, что чеченцы будут преследовать несогласных ингушей. Скорее всего, они говорили о том, что с недовольными ингушами разберутся собственные власти. А разницы в работе чеченских и ингушских силовиков нет. Разве что количественная.

P.S. Вопрос о границе между двумя кавказскими республиками возник в 90-х годах после распада Чечено-Ингушской АССР. Первая попытка официально разделить два субъекта была предпринята властями еще в 1993 году и привела к вооруженному конфликту.

Николай Нелюбин, специально для "Фонтанка.ру"