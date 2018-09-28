ГК «Лидер Групп» победитель конкурса «Лидер строительного качества – 2018»

предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"

Жилой комплекс бизнес-класса LENINGRAD от ГК «Лидер Групп» стал победителем в номинации «Лучший объект жилищного строительства» на ежегодном профессиональном конкурсе «Лидер строительного качества».

Ранее, 23 августа, строительную площадку ЖК LENINGRAD посетила большая экспертная комиссия конкурса в составе представителей Комитета по строительству, СРО «Объединение строителей Санкт-Петербурга» и Ассоциации СРО «Балтийский строительный комплекс», профсоюза строителей и Петербургского отделения ООФ «Центр качества строительства», Союза строительных организаций Ленинградской области «ЛенОблСоюзСтрой».

В соответствии с правилами конкурса эксперты оценили качество строительства, используемых материалов, технической документации и безопасности труда. Первый заместитель директора ГБУ «Управление строительными проектами» Юрий Кабушка тогда отметил, что ГК «Лидер Групп» участвует в конкурсе не впервые, а это, в свою очередь, является свидетельством открытости компании к клиентам и партнерам, а также приверженности справедливой и честной конкуренции. Таким образом, еще до официальной церемонии награждения победителей, которая проходила в торжественной обстановке в Большом аукционном зале Фонда имущества, ЖК LENINGRAD* получил высокую оценку экспертной комиссии.

предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"

Напомним, что ЖК LENINGRAD* уже был отмечен жюри конкурса в 2017 году, как «Лучший проект жилищного строительства».

На этот раз ГК «Лидер Групп» приняла решение об участии в конкурсе того же жилого комплекса, но уже как объекта строительства и снова получила высокую награду.

Стоит напомнить, что ЖК LENINGRAD – не единственная победа в активе «Лидер Групп». Так, в 2016 году лучшим объектом жилищного строительства был назван блистательный жилой комплекс «Медалист».

предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"

ЖК LENINGRAD – элегантный комплекс бизнес-класса. Он соответствует всем современным представлениям о качестве жизни. Объект возводится на Поклонной горе в окружении многочисленных скверов и лесопарков. Великолепную природную локацию органично дополнит закрытая придомовая территория с мощеными дорожками, спортивными и игровыми площадками. «Изюминкой» проекта станут квартиры с террасами. А любителям панорамных видов придутся по вкусу квартиры на верхних этажах с окнами во всю стену.

*Ленинград

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК LENINGRAD – застройщик «Строительная компания «Спектр», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/leningrad/

ЖК «Медалист» – застройщик ООО «Рубеж», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/medalist/