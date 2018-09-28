18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+8°C
/ Завтра: +8
$ 65.59р
76.23р
19:26 28.09.2018
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
28.09.2018 18:30
Печать

ГК «Лидер Групп» победитель конкурса «Лидер строительного качества – 2018»

ГК «Лидер Групп» победитель конкурса «Лидер строительного качества – 2018»

предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"

Жилой комплекс бизнес-класса LENINGRAD от ГК «Лидер Групп» стал победителем в номинации «Лучший объект жилищного строительства» на ежегодном профессиональном конкурсе «Лидер строительного качества».

Ранее, 23 августа, строительную площадку ЖК LENINGRAD посетила большая экспертная комиссия конкурса в составе представителей Комитета по строительству, СРО «Объединение строителей Санкт-Петербурга» и Ассоциации СРО «Балтийский строительный комплекс», профсоюза строителей и Петербургского отделения ООФ «Центр качества строительства», Союза строительных организаций Ленинградской области «ЛенОблСоюзСтрой».

В соответствии с правилами конкурса эксперты оценили качество строительства, используемых материалов, технической документации и безопасности труда. Первый заместитель директора ГБУ «Управление строительными проектами» Юрий Кабушка тогда отметил, что ГК «Лидер Групп» участвует в конкурсе не впервые, а это, в свою очередь, является свидетельством открытости компании к клиентам и партнерам, а также приверженности справедливой и честной конкуренции. Таким образом, еще до официальной церемонии награждения победителей, которая проходила в торжественной обстановке в Большом аукционном зале Фонда имущества, ЖК LENINGRAD* получил высокую оценку экспертной комиссии.

предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"

Напомним, что ЖК LENINGRAD* уже был отмечен жюри конкурса в 2017 году, как «Лучший проект жилищного строительства».

На этот раз ГК «Лидер Групп» приняла решение об участии в конкурсе того же жилого комплекса, но уже как объекта строительства и снова получила высокую награду.

Стоит напомнить, что ЖК LENINGRAD – не единственная победа в активе «Лидер Групп». Так, в 2016 году лучшим объектом жилищного строительства был назван блистательный жилой комплекс «Медалист».

предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"

ЖК LENINGRAD – элегантный комплекс бизнес-класса. Он соответствует всем современным представлениям о качестве жизни. Объект возводится на Поклонной горе в окружении многочисленных скверов и лесопарков. Великолепную природную локацию органично дополнит закрытая придомовая территория с мощеными дорожками, спортивными и игровыми площадками. «Изюминкой» проекта станут квартиры с террасами. А любителям панорамных видов придутся по вкусу квартиры на верхних этажах с окнами во всю стену.

*Ленинград

Справка о  компании «Лидер Групп» 

ЖК LENINGRAD – застройщик «Строительная компания «Спектр», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/leningrad/

ЖК «Медалист» – застройщик ООО «Рубеж», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/medalist/

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
28.09.2018 18:30

ГК «Лидер Групп» победитель конкурса «Лидер строительного качества – 2018»

Жилой комплекс бизнес-класса LENINGRAD* от ГК «Лидер Групп» стал победителем в номинации «Лучший объект жилищного строительства» на ежегодном профессиональном конкурсе «Лидер строительного качества»
ГК «Эталон»
28.09.2018 17:59

Группа «Эталон» награждена дипломом конкурса «Лидер строительного качества»

Жилой комплекс «Дом на Блюхера», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная», был отмечен жюри конкурса «Лидер строительного качества – 2018» и награжден дипломом 1 степени в номинации «Лучший объект жилищного строительства»
Компания «Мастер Девелопмент»
28.09.2018 16:14

На Васильевском острове появится новый гостиничный комплекс для делового туризма

Компания «Мастер Девелопмент», реализующая в партнерстве с «Плаза Лотус Груп» стратегический проект по строительству гостиниц массового сегмента в Петербурге, строит 4-звездочный гостиничный комплекс «Корабли» на участке площадью 2 га на пересечении улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
28.09.2018 15:42

«Победа» перевезла 5 000 000 пассажиров с начала года

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», перевезла пятимиллионного пассажира с начала года.
Анатолий Смирнов/ ГК «ЦДС»
28.09.2018 14:30

Группа ЦДС стала победителем конкурса «Лидер строительного качества – 2018»

Группа ЦДС победитель конкурса «Лидер строительного качества – 2018» в номинации «Лучшая строительная площадка»
Setl City
28.09.2018 14:17

Setl City стала «Лидером строительного качества»

ЖК «Солнечный город» от Setl City получил диплом первой степени на конкурсе «Лидер строительного качества-2018» в номинации «Лучший объект жилищного строительства». Церемония награждения состоялась 27 сентября
АО «Строительный трест»
28.09.2018 13:59

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в сентябре

Компания «Строительный трест» информирует о ходе строительства жилых комплексов в сентябре 2018 года: NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка», МФК AVATAR.
ГК "КВС"
28.09.2018 13:33

Открытие первой «Ярмарки талантов» в микрорайоне «Ясно.Янино»

Сегодня застройщик не только возводит жилые комплексы, а создает комфортную среду обитания. Компания «КВС» уже не первый год помогает начинающим бизнесменам в реализации их проектов. Одним из таких проектов стал детский клуб «Цветы жизни»
предоставлено компанией “Кулик Компани”
28.09.2018 13:15

Кресла с ортопедическими свойствами

Длительное сидение за компьютером чревато напряжением и болями в спине, и со временем можно «заработать» множество проблем с позвоночником.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
28.09.2018 13:14

Авиакомпания «Россия» вошла в ТОП-10 крупнейших предприятий СЗФО

Авиакомпания «Россия» вошла в ТОП-10 крупнейших предприятий Северо-Западного Федерального округа по динамике роста выручки и стала единственной компанией в рейтинге издания «Коммерсантъ», представляющей транспортную отрасль. Заняв восьмое место, авиакомпания подтвердила статус крупнейшей транспортной компании Северо-Запада страны
https://pixabay.com
28.09.2018 11:30

Автомат по продаже рекламы на «Фонтанке»: два клика до успеха

Фонтанка разработала и внедрила новый сервис - автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса
ГК «Полис Групп»
27.09.2018 17:59

ГК «Полис Групп» - победитель конкурса «Лидер строительного качества»

Компания «Полис Групп» одержала победу в конкурсе «Лидер строительного качества - 2018». Жилой комплекс «Полис на Неве» награжден в номинации «Лучший объект жилищного строительства»