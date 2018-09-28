Дело о пролете в духе Чкалова под мостом ЗСД передали в суд. Вертолётчик раскаялся

Закончено расследование уголовного дела о воздушном трюке вертолёта, проскользнувшего между Петровским каналом и Западным скоростным диаметром. Материалы производства передали в Петроградский районный суд Петербурга. Об этом 28 сентября рассказали в пресс-службе Северо-Западного управления СК на транспорте.

По данным ведомства, пилот признал свою вину и раскаялся.

10 августа вертолет Gazelle SA-0682G совершил пролет на высоте не более 25 метров под автомобильным путепроводом и между опорами вантового моста через Петровский канал. По мнению СК, трюк создал «угрозу безопасности эксплуатации ... автомобильных транспортных средств». Показательные воздушные выступления стали частью вечеринки на плоту в Финском заливе.

Вертолет Aerospatiale Gazell № RA-0682G принадлежит 39-летнему петербургскому бизнесмену Евгению Кузовлеву. Разрешения на полёты над городом у пилота-любителя вроде как не было. Последнее он получал еще в 2013 году – на многоцелевой четырёхместный Robinson R44. А после этого, говорят, были сплошные отказы.