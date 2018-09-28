Курс евро упал ниже 76 рублей

Биржевой курс евро в ходе торгов на Московской бирже 28 сентября опустился ниже 76 рублей впервые с 16 августа текущего года, свидетельствуют биржевые данные.

Минимальное значение для пары EUR/RUB в ходе торгов составило 75,97 руб. за евро. Торги открылись на уровне 77,24 руб. за евро. По состоянию на 17:55 по московскому времени курс составил 76,03 руб. за евро.

Минимальное значение для пары USD/RUB в ходе торгов составило 65,48 руб. за доллар. Торги открылись на уровне 65,97 руб. за доллар. Курс валюты по состоянию на 17:55 по московскому времени составляет также 65,52 руб. за доллар.

Напомним официальные курсы, установленные Банком России на выходные дни: евро – 76,2294 рубля, курс доллара – 65,5906 рубля.