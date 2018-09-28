Депутат Вишневский выпустил книгу, за которую в мирах Стругацких мог получить розог

Депутат петербургского парламента представил свою новую книгу.

Презентация нового труда Бориса Вишневского в Доме Галича началась с анекдота. «Стоит Вишневский с плакатом на Невском, к нему подходит дежурный полицейский и говорит: «Здравствуйте, Борис Лазаревич. Предъявите, пожалуйста, документы». «Или Борис Лазаревич, или «предъявите документы», – отвечает Вишневский. – Вы что, меня не знаете?» – «Знаю, но порядок такой», – вздыхает полицейский.

Борис Вишневский кому-то известен в первую очередь как депутат петербургского ЗакСа и глава фракции «Яблоко», кому-то – как обозреватель «Новой газеты», политолог и профессор РГПУ имени Герцена. Название четвертого сборника статей Вишневского «Невосторженный образ мысли» отсылает к роману братьев Стругацких «Трудно быть богом». За «невосторженный образ мыслей» жители вымышленного города Арканара, в котором происходит действие, могли получить пять розог, правда, «без целования» ботинка дона Рэбы. В книгу вошли избранные статьи Бориса Вишневского, опубликованные в «Новой газете», записи из блога на сайте радиостанции «Эхо Москвы», интервью и несколько публичных выступлений на митингах и в Законодательном собрании за период с 2015-го по 2018 год.

«Новый сборник статей Бориса Вишневского — это историческая хроника, – написал в аннотации к книге кинорежиссер Александр Сокуров. – Полагаю, что именно по таким публикациям со временем историки и просто читатели со временем смогут составить четкое, почти сенсорное представление о том, как в наши годы жили люди, что волновало гражданина и через какие этапы проходило государство». «Если вы хотите увидеть реальную картину нынешней России и понять ее драму — откройте этот сборник», – пишет, в свою очередь, доктор исторических наук Лилия Шевцова.

Предыдущая книга Бориса Вишневского вышла три года назад и также носила название, отсылающее к роману Стругацких «Трудно быть богом» и характеризующее современную российскую действительность, – «Хроники возрожденного Арканара».