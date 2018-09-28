Группа «Эталон» награждена дипломом конкурса «Лидер строительного качества»

ГК «Эталон»

Жилой комплекс «Дом на Блюхера», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная», был отмечен жюри конкурса «Лидер строительного качества – 2018» и награжден дипломом 1 степени в номинации «Лучший объект жилищного строительства».

Высокую оценку проекту «Дом на Блюхера» поставил экспертный совет конкурса, в состав которого вошли представители комитета по строительству Санкт-Петербурга, НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга», профсоюза строителей, Санкт-Петербургского отделения ООФ «Центр качества строительства», НП СРО «Балтийский строительный комплекс» и Союза строительных организаций Ленинградской области «Леноблсоюзстрой». Члены экспертного совета посетили строительную площадку, расположенную по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 4, корпус 3, оценили качество работы и ее соответствие требованиям техрегламентов и проектной документации, а также соответствие применяемых строительных материалов и конструкций требованиям федеральных стандартов.

Конкурс «Лидер строительного качества» проводится с 2011 года при поддержке правительства Санкт-Петербурга и администрации Ленинградской области и Ассоциации «Национальное объединение строителей». В прошлом году Группа «Эталон» была награждена почетным дипломом «За большой вклад в становление системы строительного качества» и дипломом I степени за победу проекта «Московские ворота» в номинации «Лучший объект жилищного строительства».

Справка о ЖК «Дом на Блюхера»

Жилой комплекс «Дом на Блюхера» представляет собой 17-этажный дом S-образной формы на 1 445 квартир разной конфигурации – от студий до четырехкомнатных. Часть из них – с отделкой. На первом этаже «Дома на Блюхера» будут расположены встроенные коммерческие помещения, также проектом предусмотрен пристроенный наземный семиуровневый паркинг на 382 автомобиля.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Блюхера» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/