Бархатный сезон в Тунисе петербуржцы оценят после восьмичасового ожидания в Пулково. Начало отпуска испортил сломавшийся борт «Северного ветра»

Долгое сидение на чемоданах в аэропорту Северной столицы стало стартом отдыха для петербуржцев, собравшихся в Тунис 28 сентября. Назначенный на 11.55 рейс до Джербы не вылетел. Об этом «Фонтанке» рассказали клиенты авиакомпании «Северный ветер».

«Сидим как в тюрьме, никакой толком информации, каждый час откладывают рейс еще на один час», — отметили очевидцы.

По их словам, гнев от задержки немного усмирило организованное перевозчиком питание. Обратившимся в службу поддержки «Северного ветра» пассажирам пояснили, что борт сломался. Ему на замену отправили новый из Москвы. По информации онлайн табло Пулково, время вылета назначили на 19.30.

По данным сервиса flightradar, в последнее время рейс N47647 обслуживал боинг 777 с бортовым номером VP-BJF. Самолёту 14 лет, сегодня с утра он прибыл в Петербург из Антальи.