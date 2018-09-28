ФАС запретила производителям прогнозировать рост цен на молоко и мясо

Петербургское УФАС 28 сентября направило предостережения петербургским производителям мясной и молочной продукции. Поводом стала публикация «Фонтанки», в которой топ-менеджеры «Атриа Россия», ГК «Лосево», «Мит Стар» и «Нева Милк» сообщили о намерении повысить отпускные цены на 5 – 10%.

«Заявления такого рода – недопустимы. Они могут спровоцировать согласованные действия других участников рынка, что, в свою очередь, может привести к необоснованному повышению цен на социально значимые продукты питания», – отметил руководитель петербургского УФАС Вадим Владимиров.

По его словам, жалобы на рост цен на мясо и молоко с начала 2018 года от петербуржцев в антимонопольный орган не поступали. При этом в ходе ежемесячного мониторинга цен на социально значимые продукты питания выявлен лишь незначительный рост цен на мясную продукцию.